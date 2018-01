Troca de técnicos na Copa do Interior Dois times que disputam a Copa do Interior trocaram de técnico nesta quarta-feira. A Portuguesa Santista confirmou a demissão de José Carlos Serrão, enquanto o Olímpia trocou Vilson Tadei pelo experiente Pinho. No caso da Santista, a saída de Serrão aconteceu por causa da crise econômica. O clube não está em condições de pagar seu salário e preferiu chegar a um acordo. Para economizar, a diretoria efetivou Zé Luiz, técnico de juniores, no time principal. A Portuguesa soma oito pontos na quinta posição do Grupo Leste. A mudança no Olímpia ocorreu em função dos maus resultados. O time só tem cinco pontos no Grupo Oeste, na penúltima posição. O ex-meia Vilson Tadei deixa o cargo para a entrada de Pinho, que já dirigiu muitos clubes no interior como Sãocarlense, Rio Preto, Mirassol, Bragantino e Santo André. O líder geral da Copa do Interior é o XV de Jaú, com 14 pontos no Grupo Leste e mantendo sua campanha invicta. No Grupo Oeste a liderança é dividida por Bandeirante e Marília, com dez pontos cada. A sétima rodada será disputada no final de semana com mais oito jogos. Apesar do desinteresse geral dos clubes e das torcidas, o campeão desta competição vai ter uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.