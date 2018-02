Troca de técnicos no interior paulista O Campeonato Paulista da Série A2 ainda nem começou, mas já há troca de técnicos entre os clubes. Vítor Hugo deixou o Taquaritinga para dirigir o Araçatuba. Para o seu lugar, o Taquaritinga agiu rápido e contratou o experiente Túlio Tangione, que durante muitos anos comandou o Nacional. De acordo com Vítor Hugo, sua saída do Taquaritinga foi amigável. "Saí porque recebi uma boa proposta e o Araçatuba me ofereceu melhores condições de trabalho. Os dirigentes do Taquaritinga são meus amigos e não houve problema para minha saída", explicou o técnico. Túlio Tangione, por sua vez, chega ao Taquaritinga na segunda-feira, quando acertará os últimos detalhes do contrato - falta definir o tempo de duração.