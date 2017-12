Troca no São Caetano preocupa Palmeiras Apesar da boa fase, os jogadores do Palmeiras estão preocupados com a partida contra o São Caetano, neste sábado, no Anacleto Campanella. ?Time que troca o treinador vai para o jogo com mais vontade?, garante o zagueiro Nem, que, se for mantida a tradição das quintas-feiras (Picerni costuma definir neste dia os titulares dos jogos do fim de semana), deverá ser novidade no time, jogando lado de Leonardo. Nem também ressalta que alguns dos pontos fortes do adversário são problemáticos para a defesa palmeirense. ?Eles marcam forte e é preciso atenção nas bolas paradas porque os zagueiros costumam ir bem de cabeça.? Outra novidade no time deve ser o meia Pedrinho, que volta a ser titular depois de sete meses. ?Estou ansioso, mas é uma ansiedade boa, que não deve me atrapalhar?, diz o jogador, que também se mostrou preocupado com a motivação adversária. ?Mudança de técnico sempre mexe com os jogadores.? Com a chegada do carnaval, o assunto folga foi inevitável no Palmeiras, mas, segundo Pedrinho, ninguém está pensando em folga antes do jogo contra o São Caetano. ?A gente sabe que se perder, nosso carnaval pode acabar no sábado.? O assunto será definido por Jair Picerni depois do jogo. André Bahia ? O Flamengo não se conformou com a transferência de André Bahia para o Palmeiras. O time entrou com uma liminar contra a contratação do jogador, alegando que o contrato do atleta com o clube previa preferência de renovação. Conseguiu, mas teve a liminar cassada nesta quinta. O caso deverá ser resolvido em um Tribunal de Justiça, dia 2.