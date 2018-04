Troféu da Copa de 2010 inicia volta ao mundo de 225 dias

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a rota do troféu da Copa do Mundo de 2010, que iniciará nesta semana uma jornada que passará por 86 países em 225 dias, em uma viagem que a entidade que controla o futebol mundial destacou como "a maior de todos os tempos" envolvendo o objeto mais cobiçado pelos jogadores do planeta.

O troféu partirá de Zurique, onde fica a sede da Fifa, na Suíça, e percorrerá 134.107 quilômetros ao total, segundo a entidade. O objeto visitará os 54 países da África, continente que receberá o próximo Mundial. A primeira parada da taça será na cidade do Cairo, no Egito.

"Com este evento conseguiremos a participação de todos os torcedores do mundo, aos quais os presentearemos com a oportunidade única de tirar uma foto com o prêmio de maior prestígio no futebol mundial e de sentir a emoção que norteia a Copa do Mundo da Fifa", declarou o presidente da entidade, Joseph Blatter. "Me emociona muito a oportunidade que daremos aos torcedores das 54 nações da África durante a passagem do troféu do Mundial", acrescentou o dirigente maior da Fifa.

A chegada do troféu ao Brasil está prevista para acontecer em fevereiro de 2010, quando passará por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Antes da Copa de 2006, na Alemanha, a Fifa também promoveu o giro da taça pelo mundo, mas ela passou por "apenas" 29 países, em uma jornada que começou na cidade de Acra, em Gana, no dia 7 de janeiro de 2006, e terminou no dia 10 de abril do mesmo ano em Roma, na Itália.