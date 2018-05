Troféu da Copa do Mundo chega aos Estados Unidos

WASHINGTON - Depois de visitar mais de 80 países, a taça da Copa do Mundo desembarcou nesta segunda-feira na capital dos Estados Unidos, Washington D.C., e foi recebida pelo vice-presidente Joe Biden. No roteiro norte-americano, estão previstas visitas a cidades como Miami e Los Angeles até o dia 20. Após a temporada nos EUA, o troféu retorna ao Brasil no dia 22.

A seleção norte-americana se classificou para o Mundial deste ano com louvor, em primeiro lugar no grupo, superando até o México, um adversário com mais tradição no futebol. Em 10 jogos, os americanos sofreram apenas duas derrotas e somaram 22 pontos. Após essa bela campanha, a seleção norte-americana estreia no Mundial no dia 16 de junho, contra Gana, na Arena das Dunas.