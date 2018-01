Troféu da Copa do Mundo começa giro pela Alemanha O troféu da Copa do Mundo iniciou nesta terça-feira um giro pela Alemanha. Serão cerca de 5 mil quilômetros de viagem, que passará por 21 cidades do país-sede do Mundial, inclusive em áreas distantes dos jogos. A primeira parada foi em Freiburg, na região próxima à Floresta Negra. Segundo a Fifa, a "excursão" da taça vai aumentar a expectativa dos torcedores alemães pela Copa, além de servir como prova de gratidão aos voluntários da colaboram na organização do evento. O troféu, que é chamado de "Copa do Mundo Fifa" e está em uso desde a Copa de 1974, também disputada na Alemanha, foi criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga. Neste ano, num giro inédito pelo mundo, a taça já passou por 29 países, inclusive o Brasil, onde pôde ser vista de perto pelo público em São Paulo e no Rio de Janeiro.