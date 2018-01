Troféu do penta chega a Maceió O troféu do pentacampeonato conquistado pela seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e Japão, chegou nesta quinta-feira à tarde a Maceió, onde ficará exposto por dois dias. Desta vez, o troféu é o mesmo que foi erguido pelo capitão Cafu, no final da decisão do Mundial, quando o Brasil derrotou a Alemanha por 2 a 0. A taça que trouxeram para Maceió, logo após a conquista da Copa, era uma réplica do troféu conquistado pela seleção na Copa de 1994, nos Estados Unidos. Como os torcedores alagoanos ficaram frustrados com o tamanho da taça trazida da vez passada, que tinha menos de 20 centímetros, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o alagoano Sebastião Bastos, prometeu trazer a verdadeira Taça Fifa, de quem tanto os brasileiros se orgulham. ?Promessa feita, promessa cumprida?, afirmou Sebastião Bastos, quando recebeu o troféu da empresa de segurança, no Aeroporto dos Palmares. De lá, a taça foi transportada por soldados do Corpo de Bombeiros, em carreata, até o Palácio Floriano Peixoto, onde ficou exposta, na sede do governo estadual. Nesta sexta-feira, a taça será levada para o Museu dos Esportes Edvaldo Alves de Santa Rosa (o Dida), onde ficará exposta para visitação, até ser devolvida à CBF. Maceió é a sexta cidade do País a receber o troféu do penta.