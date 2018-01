Troféus do Palmeiras voltam a ser expostos para celebrar 101 anos

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras completa 101 anos de sua fundação e para celebrar a data, prepara diversos eventos, que vão desde exposição dos troféus mais marcantes até tatuagem gratuitas ligadas ao clube. No próximo dia 26, serão encerradas as comemorações pelo centenário do clube, que teve início ano passado.

Os eventos devem ser confirmados pelo Palmeiras nesta quinta-feira, mas o Estado antecipa algumas das novidades. Em relação a exposição das taças, entre outras, poderão ser vistas as da Copa Libertadores de 99, o Brasileiro de 93 e a Copa Rio de 1951, título que foi considerado como um Campeonato Mundial na época. Desde o fechamento do Palestra Itália e do museu do clube, em 2010, os troféus não são expostos ao público, exceto alguns poucos eventos ocasionais.

A exposição acontece entre os dias 26 e 29 e será realizada durante as visitas ao estádio palmeirense. Ainda durante os passeios dentro da casa alviverde, o torcedor poderá acompanhar também uma outra exposição, de camisas que ficaram marcadas na história do clube. Já a curiosa ação de dar uma tatuagem ao torcedor acontecerá para quem comprar produtos em uma loja oficial do clube no Tatuapé, em data ainda não definida.

No dia do aniversário do clube, as visitas na casa alviverde terão a presença do ídolo Ademir da Guia, que tem participado ativamente de diversos eventos na arena. À noite, dois bares vão receber mais uma edição da Casa Palmeiras e com a participação de ex-jogadores. Uma será em Santo André - convidado ainda não foi acertado - e a outra na Pompeia, com a participação de Evair

Na segunda-feira, dia 24, será realizado um banquete de aniversário para convidados, dirigentes e conselheiros. Os demais torcedores poderão comemorar em um bar em Santo André e outro na região da Pompeia.

Está programado também algumas promoções especiais para sócios do Avanti na partida contra o Joinville, dia 30, a próxima do Palmeiras em casa. Antes, o Alviverde enfrenta o Atlético-MG e o Cruzeiro, ambos confrontos em Belo Horizonte. Para o jogo da volta da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, cinco sócios-torcedores que moram na capital mineira, terão direito a um par de ingressos para acompanhar a partida.