Troféus do Paulista estão em exposição Até o próximo dia 17, as taças do campeão e vice-campeão do Campeonato Paulista de Futebol ficarão expostas na sede do Banco Real (Avenida Paulista, 1.374), com visitação das 10 às 16 horas. A entrada é gratuita. Na manhã desta quinta-feira os dois troféus foram levados da sede da Federação Paulista de Futebol, em carro do Corpo de Bombeiros, e foram recebidas pelo presidente da entidade, Marco Polo Del Nero. "É um troféu folhado a ouro e que colocamos nesta sexta-feira aqui na sede do Banco Real com muito carinho. Gostaríamos que todas as equipes estivessem brigando até o final pela taça, mas não podemos desmerecer a campanha do São Paulo. O time mostrou muito equilíbrio em todos os setores e está merecendo levar o título", disse o presidente da FPF.