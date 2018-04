Tropeço da Portuguesa faz Palmeiras abrir 8 pontos na liderança

O Palmeiras é cada vez mais líder absoluto do Grupo C do Campeonato Paulista. No sábado, além de comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no começo da noite, a equipe alviverde viu mais tarde a Portuguesa, sua principal perseguidora, tropeçar. A Lusa recebeu o Penapolense debaixo de muita chuva na Arena Barueri, para apenas 352 pagantes, e ficou no empate em 1 a 1. Leó Costa abriu o placar para a Portuguesa e seu xará Léo deixou tudo igual.

Enquanto vive momentos turbulentos fora de campo, a Lusa chegou a 10 pontos, contra 18 do Palmeiras. O time do Canindé pode perder a vice-liderança neste domingo porque o Botafogo, que tem nove, ainda joga na rodada: recebe o Santos, em Ribeirão Preto. Já o Penapolense segue na zona de rebaixamento, com seis pontos.

Também no sábado à noite, o Capivariano surpreendeu o Linense, fora de casa, por 2 a 1, fechando o placar com um gol de Franci aos 38 minutos do segundo tempo. Nada que assuste o Santos, que segue disparado na liderança do Grupo D, com 17 pontos, contra apenas nove do time de Capivari. O Linense, com seis pontos, está na zona de degola.