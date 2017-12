Tropeço não muda planos da Ponte Como qualquer outro tropeço em casa, a Ponte Preta passou a segunda-feira avaliando seus erros para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas seu saldo ainda é positivo, porque mesmo com a derrota para o São Caetano, por 3 a 0, o time campineiro se mantém na nona posição, com 58 pontos, e na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005. Mas, o vacilo no Majestoso deixou a comissão técnica preocupada com os clubes que estão na sua perseguição: o Fluminense, com 56 pontos, Figueirense e Coritiba, com 54, e Cruzeiro, com 53 pontos. Nas contas da comissão técnica, o time precisa somar mais nove pontos nos últimos seis jogos, atingindo os 67 pontos. Seu próximo jogo será contra o Grêmio, lanterna da competição, com 35 pontos. O local deste jogo ainda está indefinido porque o time gaúcho perdeu o mando de campo e não poderá atuar no Estádio Olímpico. Para tentar se recuperar, a Ponte vai ter a volta do meia Júlio César, que cumpriu suspensão automática, e reassumirá a vaga então ocupada por Vander. Existem ainda a possibilidade de novas mudanças, como as voltas do zagueiro Alexandre e do lateral-esquerdo Bill, totalmente liberados pelo departamento médico e que podem ganhar mais condicionamento físico durante esta semana. O técnico Nenê Santana, porém, age de forma cautelosa: "Vamos acompanhar a evolução deles nos treinos. Se estiverem bem, então poderão realmente voltar ao time".