Tropeço não tira confiança do São Caetano O tropeço em casa no empate por 1 a 1 com o Peñarol, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, tirou um pouco a calma dos jogadores do São Caetano. Irritados pelo mau futebol e pela incapacidade de superar a marcação uruguaia, eles reclamaram muito da violência dos adversários e também da complacência do juiz. Mas como a ordem da comissão técnica é se concentrar exclusivamente na final do Campeonato Paulista, houve um consenso: todos acreditam que a história no Pacaembu, diante do Paulista de Jundiaí, será diferente. "São dois campeonatos diferentes, dois estilos diferentes de jogo. Tenho certeza de que vamos mostrar nosso verdadeiro futebol", comentou o meia Gilberto, reconhecendo que o time atuou abaixo do seu nível neste último jogo. O mesmo acredita o atacante Euller, e duvida que o Paulista atuará da mesma maneira que fez o Peñarol. "Na verdade o brasileiro não está acostumado a jogar assim, com tanta marcação", comentou. O time uruguaio usou a velha fórmula de armar duas linhas de quatro jogadores na marcação . Como opções ofensivas, sobraram mesmo a velocidade no contra-ataque e as bolas aéreas. Assim saiu o gol do visitante, definido pelo zagueiro Serginho "como uma bobeira nossa". O técnico Muricy também aposta em seu time e numa grande decisão. Ele tem rasgado elogios ao Paulista de Jundiaí e ao técnico Zetti: "É um time jovem, que tem muita força no ataque (melhor ataque com 32 gols). Só que eles virão um pouco diferente porque perderam o Izaías", prevê. Ele também acredita que o público que for ao Pacaembu domingo à tarde vai assistir a um grande jogo: "Será um jogo aberto, com muitos gols. Acho que será uma final bonita de se ver", finalizou.