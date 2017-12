TRT suspende transferência de Juninho O Vasco conseguiu hoje uma decisão favorável ao mandado de segurança impetrado no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), que impede o meia Juninho Pernambucano de atuar por qualquer equipe no Brasil ou no exterior. Segundo o advogado vascaíno Paulo Reis, com a decisão judicial, a transferência provisória do atleta para o Lyon, da França, perdeu seu efeito. O advogado prometeu ir amanhã à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apresentar a decisão ao departamento técnico da entidade.