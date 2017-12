Trujillanos ganha do Mineros por 3 a 1 Na estréia dos times venezuelanos na Copa Sul-Americana, o Trujillanos venceu o Mineros por 3 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Barquisimeto (a 300 quilômetros da capital Caracas) e garantiu uma boa vantagem para o jogo de volta deste duelo pela primeira fase do torneio. Agora, o Trujillanos pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta, no próximo dia 24 de agosto. Quem passar desta chave pega o vencedor do confronto Deportivo Cali e Nacional de Medellín, ambos da Colômbia.