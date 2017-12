TST: bicho e luvas têm caráter salarial O bicho e as luvas pagas aos jogadores de futebol têm caráter salarial. Assim, não podem ser consideradas indenizações e devem integrar o cálculo das rescisões contratuais. A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que definiu a questão no julgamento de dois recursos: um do Cruzeiro Esporte Clube e outro do goleiro Dida (Nelson de Jesus Silva), que joga atualmente no Milan, da Itália. Luvas são antecipação salarial para viabilizar o contrato de trabalho e não há nenhuma circunstância que as caracterize como indenização, disse o ministro Renato de Lacerda Paiva, ao divergir do relator, juiz Samuel Corrêa Leite, convocado pelo TST quando se iniciou o julgamento dos dois recursos, em junho do ano passado. Redator designado do acórdão, o ministro, que havia pedido vista do processo, também descartou natureza indenizatória ao bicho - premiação paga aos atletas em caso de vitória e título -, seguindo o voto do relator. ?Trata-se de salário, é um prêmio pago aos jogadores?, afirmou Renato de Lacerda Paiva. No recurso, o Cruzeiro contestou decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais que classificou como verba de natureza salarial o ?direito de arena? (pago por terceiros para ter o direito de transmissão dos jogos), as luvas e o bicho. O relator havia acolhido parcialmente o recurso do Cruzeiro apenas em relação à natureza salarial das luvas, que, segundo ele, teriam caráter indenizatório. A decisão do TST foi de negar provimento tanto ao recurso de revista do Cruzeiro como ao agravo de instrumento do goleiro. Mantida a decisão do TRT de Minas Gerais, Dida assegurou o recebimento das diferenças de gratificações natalinas e férias decorrentes da inclusão dessas verbas de natureza salarial ao contrato de trabalho.