TST mantém Edmundo no Cruzeiro O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Almir Pazzianotto, negou pedido do Vasco para suspender a transferência do jogador Edmundo para o Cruzeiro. A decisão anterior do STJ determinou ao clube carioca dar baixa na carteira de trabalho do atacante, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão. Ao negar a solicitação do Vasco, Pazzianotto alegou que não poderia rever uma decisão de outro ministro.