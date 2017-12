TST mantém Juninho preso ao Vasco O Tribunal Superior de Trabalho deferiu o pedido do Vasco e proibiu o meia Juninho Pernambucano de se transferir para qualquer clube. O clube havia recorrido à instituição para assegurar seus direitos sobre o passe do atleta. Juninho, que baseou-se na nova lei do passe para pedir sua posse, havia acertado sua transferência para o Lyon, da França.