TST nega recurso de Scarpa, e meia continua vinculado ao Fluminense

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, teve outra derrota na Jusiça nesta quinta-feira, após o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, negar o recurso apresentado pela defesa do jogador. A decisão mantém o atleta vinculado ao Fluminense e impede a reapresentação dele ao Palmeiras, equipe que o contratou em janeiro.

O caso está na 70ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) e tem audiência marcada para 14 de abril. Na última quinta-feira o TRT derrubou em julgamento a liminar que autorizou Scarpa a deixar o Fluminense. Nesta quinta, porém o ministro do TST, Lelio Corrêa, não aceitou a argumentação dos advogados do jogador, que pedir a anulação do julgamento.

Scarpa acionou a Justiça contra o Fluminense para cobrar mais de R$ 9 milhões entre pendências como salários, férias e parcelas não recolhidas do FGTS. O departamento jurídico do Palmeiras acompanha o caso à distância e garante estar respaldado com documentos. No momento, apenas os advogados do jogador cuidam do assunto.

O meia está na cidade natal, Hortolândia, e faz treinos físicos em uma academia para manter a forma. Scarpa assinou com o Palmeiras em janeiro, quando estava sem contrato com o Fluminense, em negociação sem custos. Apesar do imbróglio, os advogados do atleta acreditam em vitória na audiência do dia 14.