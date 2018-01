Tsunami: chuteiras de Beckham no leilão Depois das ajuda da Fifa e do piloto Michael Schumacher, é a vez do jogador-símbolo da Inglaterra dar sua contribuição às vítimas de tsnumai que atingiu o sudeste asiático. As chuteiras usadas pelo meia inglês David Beckham, do Real Madrid, serão leiloadas pela Associação de Futebol de Hong Kong. O lance inicial será de US$ 1.026. O leilão será realizado no Estádio de Hong Kong. Além do par de chuteiras, serão colocadas à venda camisas assinadas por jogadores do Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham, Hotspur, Everton e da seleção inglesa.