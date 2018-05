Tubarão vence a Ferroviária e é o 1º classificado à segunda fase da Série D

A abertura do returno da Série D do Campeonato Brasileiro começou neste sábado e de forma negativa para o futebol paulista. A Ferroviária foi praticamente eliminada da competição ao perder, em Araraquara, para o Tubarão-SC, por 2 a 1, líder e já classificado. O Novorizontino empatou sem gols fora de casa e continua atrás do líder Uberlândia-MG. No total, foram disputados nove jogos.

+ Forte na jogada aérea, Fortaleza bate Goiás e dorme na ponta da Série B

+ Após demitir Argel, Criciúma confirma Mazola Júnior como técnico para a Série B

Mesmo dentro da Fonte Luminosa, a Ferroviária não conseguiu segurar o Tubarão, o grande destaque do Grupo A16 da competição. O time catarinense chegou aos 12 pontos, confirmando os 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. Duas delas em cima do próprio time paulista, que na rodada anterior caiu por 1 a 0, em Santa Catarina. Com dois pontos, a Ferroviária pode chegar aos oito pontos nos últimos dois jogos e sonhar com uma vaga. Os 15 melhores vão seguir no torneio nacional.

O Novorizontino foi até o Espírito Santo e segurou o empate sem gols com o Atlético-ES e continua invicto, porém, na segunda posição do Grupo A13, com seis pontos. Está um ponto atrás do Uberlândia, que neste domingo ainda enfrenta em casa o Americano-RJ, com apenas dois pontos. O time paulista vai ter que vencer o Uberlândia na próxima rodada em Minas Gerais para ainda sonhar com a liderança e vaga na segunda fase.

No Grupo A15, o Caxias-RS ampliou sua vantagem na ponta, com 10 pontos, ao vencer fora por 1 a 0 o Nova Iguaçu-RJ, eliminado com nenhum ponto. Esta é a chave do Mirassol, outro paulista, com quatro pontos e que vai receber o Internacional de Lages-SC, neste domingo, precisando da vitória. Mesma situação do Macaé-RJ, agora com 10 pontos no Grupo A12, após vencer por 3 a 1 o URT, de Minas, que tem quatro pontos.

A quarta rodada ainda vai contar com 24 jogos domingo e mais um outro na segunda-feira à noite. Após o término desta fase vão avançar ao estágio seguinte da Série D apenas os líderes de cada grupo, mais os 15 melhores segundo colocados, num total de 32 clubes. Estes farão o sistema mata-mata até a definição dos semifinalistas e do campeão.

Confira os jogos da quarta rodada:

Sábado

Atlético-ES 0 x 0 Novorizontino-SP

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Caxias-RS

Ceilândia-DF 2 x 1 Novo FC-MS

Macaé-RJ 3 x 1 URT-MG

Ferroviário-CE 1 x 1 Interporto-TO

Baré-RR 2 x 0 Macapá-AP

Plácido de Castro-AC 3 x 2 Barcelona-RO

Corumbaense-MS 0 x 0 Brasiliense-DF

Ferroviária-SP 1 x 2 Tubarão-SC