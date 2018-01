Tudo certo entre Maldonado e Santos O volante chileno Maldonado deve reforçar o Santos em 2006. Hugo Rubio, que é procurador do jogador, revelou que já está tudo acertado com o clube santista, faltando apenas assinar o contrato e oficializar a contratação. Ainda segundo o procurador, Maldonado não aceitou a proposta de renovação de contrato oferecida pelo Cruzeiro e preferiu trabalhar com o técnico Vanderlei Luxemburgo no time santista. ?Ele ouviu propostas da Europa, mas preferiu ficar no Brasil. Já está tudo fechado com o Santos, o contrato está apalavrado e vamos assinar os documentos nos próximos dias. Ainda não temos a data de apresentação?, disse Hugo Rubio, em entrevista para a imprensa mineira. Apesar disso, o Santos não confirma a chegada de Maldonado, reforço que foi pedido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O clube, inclusive, ainda não anunciou oficialmente a contratação de nenhum jogador para 2006. Admitiu, porém, ter pré-contratos com o goleiro Fábio Costa, o lateral-direito Neto e o volante Fabinho. Enquanto isso, o elenco do Santos se reapresenta na tarde desta segunda-feira, ainda sem o técnico Vanderlei Luxemburgo - ele só começa o trabalho no dia 2 de janeiro. Assim, na primeira semana de trabalho, os jogadore irão fazer apenas treinos físicos, sob o comando do preparador Antônio Mello, outro que chegou ao clube agora.