Tudo certo entre Petkovic e Fluminense O meia sérvio Petkovic é o novo reforço do Fluminense para 2005. Ele está na Iugoslávia, onde passará as festas de fim de ano com a família e vai se apresentar nas Laranjeiras no dia 17 de janeiro. Mas não deve ter condições físicas de estrear contra o Madureira, dia 23, pelo Campeonato Carioca. Petkovic, segundo o empresário Josias Cardoso, espera apenas o término de seu contrato com o Vasco, dia 31 de dezembro de 2004, para assinar com o Fluminense pelo período de um ano. "O regulamento da Fifa proíbe que existam dois contratos em vigor. Enquanto um não for expirado, o outro não pode ser assinado", explicou Josias Cardoso. "Poderia rescindir o contrato, mas estamos a poucos dias do fim do vínculo do Petkovic com o Vasco. É melhor esperar terminar." Além de Petkovic, o zagueiro Fabiano Eller, que estava no futebol turco, vai reforçar o Fluminense. Apesar de ainda não ter assinado contrato, ele já confirmou o acerto e também se apresenta no início de janeiro. "O técnico Abel Braga tem estrela e eu também. Em 2005, a equipe vai conquistar títulos", disse Fabiano Eller, que defendeu o Flamengo em boa parte desta temporada e está empolgado para voltar a trabalhar com Abel, agora no Fluminense. Mantidos - O lateral-direito Leonardo Moura e o atacante Alessandro renovaram contrato com o Fluminense por mais um ano. E o lateral-esquerdo Júnior César, que interessa ao São Caetano, recebeu proposta para permanecer no clube carioca até o fim de 2005. Ele terá, entre outras coisas, 10% de reajuste no salário. Ficou de dar resposta até o início da próxima semana.