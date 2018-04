Tudo certo entre São Paulo e Leão Emerson Leão deve ser mesmo o novo técnico do São Paulo. Ele irá assumir no lugar de Cuca, que entregou o cargo nesta quinta-feira. A diretoria são-paulina agiu rápido, mas a contratação só deve ser anunciada oficialmente depois que o novo treinador acertar o tempo de contrato, que ainda não foi definido. O maior problema da diretoria em relação a Leão era o alto índice de rejeição que ele tinha no Morumbi. Mas isso foi contornado nesta quinta-feira à noite, numa reunião entre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, o diretor de futebol Juvenal Juvêncio e o vice-presidente de planejamento João Paulo de Jesus Lopes. Concluiu-se que Leão era o único técnico de ponta à disposição no mercado. Os dirigentes também entenderam que o clube não deveria apostar numa nova revelação, como fez com o próprio Cuca. Assim que acertou as bases de seu contrato com o clube do Morumbi, Leão teve o cuidado de telefonar para Cuca. Os dois conversaram por alguns minutos. Em seguida, Cuca ligou para seus amigos no São Paulo e comunicou a mudança. Como o contrato ainda não foi assinado - falta definir se a duração será de 1 ou 2 anos -, ficou acertado que a contratação de Leão só será anunciada oficialmente nesta sexta-feira.