Tudo contra o Corinthians no México A altitude da Cidade do México - 2.650 metros acima do nível do mar - não deverá ser o maior obstáculo do Corinthians, que enfrenta o Cruz Azul, hoje, às 21h40, pelo Grupo 8 da Copa Libertadores. O que preocupa o técnico Geninho é o cansaço da viagem. "Quando chegamos, ainda tivermos de enfrentar um trânsito caótico. Fizemos um treino hoje (ontem) cedo e agora os jogadores estão descansando. Espero que o cansaço não seja o nosso maior problema", disse o técnico por telefone, ontem à noite. Leia mais no Jornal da Tarde