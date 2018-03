Tudo ficou difícil para o Corinthians A encrenca do Corinthians não é política. Seus problemas estão no futebol e no caixa. A saída prematura da Libertadores, eliminado nas oitavas-de-final pelo River Plate no Morumbi, colocou o time em xeque e o técnico Geninho em questão. Não há mais sintonia fina no Parque São Jorge. Sem dinheiro para contratar reforços de peso, os dirigentes rechearam o time com jogadores de segundo escalão. No momento de mais intensidade e pressão, eles tremeram. O retrato foi a melancólica queda na Libertadores. Não há indício de que a situação será revertida a curto prazo. Leia mais no Jornal da Tarde