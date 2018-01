Túlio crê em novo triunfo dos menores Na véspera da decisão do título da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, contra o Americano, o atacante Túlio, do Volta Redonda, já anteviu um novo triunfo dos clubes de menor investimento sobre os grandes do Rio. De acordo com o artilheiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco ainda não tiveram tempo de armar suas equipes. "Os clubes grandes tiveram 15 dias para armar seus times, enquanto nós do interior estamos trabalhando desde o ano passado. Quando acharem o time ideal, já estaremos longe novamente", afirmou Túlio. "Não há varinha de condão, poção mágica, torcida ou camisa que faça time grande vencer de uma hora para outra." Túlio assegurou que o Volta Redonda está pronto para a decisão de domingo. Destacou que todos no grupo estão motivados e cientes da possibilidade de superar o Americano e ficar com o título inédito para o clube.