Túlio desencanta e chega ao gol número 900 na carreira

Enfim, o artilheiro Túlio Maravilha chegou ao gol de número 900 na carreira, segundo contas do próprio jogador. Com a camisa do Botafogo do Distrito Federal, o atacante marcou o segundo gol da equipe no empate diante do Luziânia por 2 a 2, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasiliense.

Depois de três jogos de jejum, Túlio marcou o gol aos 13 minutos do segundo tempo. O time, porém, não conseguiu segurar a vitória e cedeu o empate ao lanterna do Campeonato Brasiliense aos 30 minutos da etapa final.

Após marcar o gol, Túlio dedicou o feito aos "jornalistas do Brasil".

Aos 40 anos, Túlio sonha em repetir os feitos de Pelé e Romário e ultrapassar a marca dos mil gols na carreira.

Túlio também decidiu leiloar a camisa do gol 900 para as vítimas do Haiti.