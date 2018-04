Túlio desencanta e contabiliza gol 900 da carreira Enfim, o artilheiro Túlio Maravilha chegou ao gol de número 900 na carreira, segundo contas do próprio jogador. Com a camisa do Botafogo do Distrito Federal, o atacante marcou o segundo gol da equipe no empate diante do Luziânia por 2 a 2, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasiliense.