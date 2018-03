Túlio é arma do Brasiliense contra Bota O Brasiliense aposta nos gols de Túlio Maravilha para derrotar o Botafogo neste sábado, às 16 horas, no estádio Caio Martins, em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante já foi ídolo botafoguense, quando conquistou o título nacional em 1995 e foi, inclusive, artilheiro da competição. "O jogo tem um sabor especial", revelou Túlio. "Fui feliz no Botafogo, mas eu quero fazer gols pelo Brasiliense", afirmou o atacante, que volta ao time depois de ficar dois jogos se recuperando de contusão. Além dele, o meia Iranildo é outro que enfrenta seu ex-clube, após 8 anos.