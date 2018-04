Túlio é poupado no treino, mas não preocupa Autuori O técnico Paulo Autuori praticamente definiu o time do Grêmio que vai entrar em campo no domingo para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro. No treino desta quinta-feira, o comandante gremista só não pôde contar com o volante Túlio, que foi poupado, mas não preocupa a comissão técnica.