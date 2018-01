Túlio faz história ao marcar 600º gol O atacante Túlio, folclórico artilheiro, continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele marcou seu 600º gol, neste sábado à tarde, ao anotar um dos gols do Atlético Goianiense na vitória por 2 a 1 sobre o Ituiutaba-MG em Goiânia, pelo campeonato Brasileiro da Série C. "Ainda pretendo marcar muitos gols na minha carreira", prometeu Túlio Maravilha, comprometido em levar seu time ao acesso à Série B. O Atlético está no Grupo 44 e após vencer em casa pode até empatar em Minas Gerais no jogo de volta, previsto para quarta -feira. Seu gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. O time goiano ampliou aos 16 minutos da etapa final, com Serginho, com os mineiros diminuindo aos 24, com Émerson cobrando pênalti. Campeão Brasileiro pelo Botafogo-RJ, em 1995, Túlio, de 34 anos, foi artilheiro do país em três temporadas: 1989 (Goiás - 11 gols), 1994 ( Botafogo-RJ- 19 gols) e 1995 (Botafogo-RJ - 23 gols). Ano passado ele também liderou a artilharia da Série C pelo campeão Brasiliense, com 11 gols.