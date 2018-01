Túlio faz três na vitória do Atlético-GO O Atlético Goianiense estreou no Campeonato Brasileiro da Série C com o pé direito, neste domingo, em Goiânia, quando venceu o Goiatuba, por 3 a 2. O grande destaque do jogo foi o artilheiro Túlio Maravilha, que marcou os três gols do rubro-negro, pelo Grupo 15. No Grupo 18, o Ipatinga venceu o Vila Nova-MG, em Nova Lima, por 1 a 0, chegando à segunda vitória na competição. Outro time que chegou aos seis pontos foi o RS, de Alvorada-RS, que venceu o São José, por 1 a 0, pelo Grupo 28. No clássico amazonense, igualdade entre Rio Negro e Nacional, por 2 a 2, pelo Grupo 1. Confira os resultados de domingo: Grupo 01 - Rio Negro-AM 2 x 2 Nacional-AM Grupo 03 - Chapadinha-MA 0 x 1 Viana-MA Grupo 04 - Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Santa Inês-MA Grupo 06 - Itapipoca-CE 2 x 1 Ferroviário-CE Grupo 08 - Treze-PB 1 x 0 Central-PE Grupo 09 - Botafogo-PB 2 x 1 Souza-PB Grupo 10 - Sergipe-SE 1 x 1 CSA-AL Grupo 12 - Cene-MS 2 x 1 Taveirópolis-MT Grupo 13 - Cuiabá-MT 4 x 3 Jaciara-MT Grupo 14 - Tocantinópolis-TO 2 x 1 Palmas-TO Grupo 15 - Atlético-GO 3 x 2 Goiatuba-GO Grupo 16 - Ituiutuba-MG 1 x 0 Uberlândia-MG Grupo 17 - Bragantino-SP 1 x 0 Uberaba-MG Grupo 18 - Desportiva-ES 1 x 2 Estrela-ES Grupo 18 - Villa Nova-MG 0 x 1 Ipatinga-MG Grupo 19 - Tupi-MG 2 x 0 Goytacaz-RJ e Rio Branco-ES 0 x 0 Serra-ES Grupo 21 - América-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Grupo 23 - Botafogo-SP 1 x 1 Comercial-SP Grupo 25 - Ituano-SP 2 x 0 Internacional-SP Grupo 26 - Maringá-PR 2 x 0 União Bandeirante-PR Grupo 27 - Caxias-SC 1 x 1 Ulbra-RS Grupo 28 - RS-RS 1 x 0 São José-RS e Pelotas-RS 1 x 1 Brasil-RS Confira os resultados de sábado: Grupo 02 - Atlético-RR 4 x 3 Ypiranga-AP Grupo 05 - Caxiense-MA 0 x 4 Flamengo-PI Grupo 07 - São Gonçalo-RN 0 x 0 ABC-RN Grupo 11 - Juazeiro-BA 2 x 0 Lagartense-SE e Itabaiana-SE 0 x 1 Confiança-SE Grupo 12 - Operário-MS 0 x 1 Comercial-MS Grupo 20 - Macaé-RJ 1 x 0 Portuguesa-RJ e Americano-RJ 2 x 1 Rio Branco-RJ Grupo 21 - Cabofriense-RJ 3 x 2 Olaria-RJ Grupo 22 - Friburguense-RJ 2 x 0 Santista-SP. Grupo 24 - Santo André-SP 2 x 1 Rio Branco-SP Grupo 26 - União Barbarense-SP 2 x 0 Iraty-PR.