Túlio Maravilha brilha e Vila Nova assume liderança da Série C

A fase final do Campeonato Brasileiro da Série C tem novo líder. Na noite deste sábado, o Vila Nova-GO bateu o ABC-RN por 3 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela abertura da nona rodada, chegando aos mesmos 16 pontos do Bragantino, mas com a vantagem no número de vitórias - cinco contra quatro. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O grande destaque da partida foi mais uma vez o atacante Túlio Maravilha, que marcou mais dois e chegou aos 25 gols na competição - artilheiro isolado -, e aos 810 na carreira. O outro gol da vitória foi anotado pelo meia Paulo Ramos, em jogada iniciada pelo próprio Túlio. Apesar da derrota, o ABC permanece no G-4. Com 14 pontos, o time potiguar é o quarto colocado, mas Crac-GO e Atlético-GO podem ultrapassá-lo neste domingo, quando a rodada será completada com a realização de mais três partidas. O Vila, que somou a quarta vitória seguida, diante de quase 16 mil torcedores, pode ser ultrapassado por Bahia e Bragantino. O primeiro recebe o Atlético, enquanto os paulistas encaram o Nacional-PB, na Paraíba. Nesta fase, os times se enfrentam em turno e returno. Os quatro mais bem classificados conquistam o acesso para a Série B. Confira os jogos da nona rodada do fase final: Sábado Vila Nova-GO 3 x 0 ABC-RN Domingo 17 horas Bahia x Atlético-GO Crac-GO x Barras-PI 18 horas Nacional-PB x Bragantino