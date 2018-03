Túlio marca no final e Vila Nova vence o Ceará na Série B

Com um gol do veterano Túlio Maravilha, aos 42 minutos do segundo tempo, o Vila Nova venceu o Ceará, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa assumiu o sétimo lugar, com três pontos. Os visitantes também têm três pontos, mas estão em oitavo por ter marcado um gol a menos: 3 a 2. Veja também: Classificação Calendário O Vila teve o domínio em praticamente os 90 minutos. O Ceará entrou em campo com a proposta de se defender e sair apenas nos contra-ataques. E a boa defesa cearense conseguiu segurar o empate até os 42 minutos do segundo tempo, quando apareceu a estrela do atacante Túlio, que já tinha marcado um gol, anulado corretamente por impedimento. Ele aproveitou uma sobra na área e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro Marcelo Bonan. Esse foi o segundo gol do atacante nesta Série B, que somou o seu gol de número 838 na carreira. Túlio promete chegar aos mil gols. Nos outros jogos desta sexta-feira os mandantes também saíram vencedores com placar de 1 a 0, e se reabilitaram das derrotas na estréia. Após três partidas sem marcar duas pela final do Campeonato Paulista a Ponte Preta acabou com o jejum de gols, ainda que em cobrança de pênalti, contra o Bragantino. O meia Renato foi o cobrador, aos 24 minutos do segundo tempo. O Juventude bateu o Criciúma e conquistou o seus primeiros pontos graças ao atacante Mendes. Aos oito minutos do segundo tempo, ele aproveitou chute cruzado da esquerda e completou, livre, para as redes. Cinco jogos fecham a rodada neste Sábado. O destaque é o Corinthians, que vai a Brasília tentar sua segunda vitória, contra o Gama. Jogos deste sábado: Gama-DF x Corinthians-SP CRB-AL x São Caetano-SP Fortaleza-CE x Paraná-PR América-RN x Bahia-BA Avaí-SC x ABC-RN