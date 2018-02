Túlio não esquece gol pelo Botafogo O volante Túlio, do Botafogo, ainda não se esqueceu o belo gol que marcou no empate com o Flamengo, por 2 a 2, no Maracanã - o primeiro em clássicos nos três anos defendendo o clube de General Severiano. Emocionado ao escutar a torcida entoar seu nome após abrir o placar, num belo chute de fora da área, o jogador sonha "repetir a dose" no jogo contra o Fluminense, domingo, no mesmo Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. "Foi uma sensação inesquecível. Sou um jogador de marcação e só vou ao ataque quando estou seguro de que há alguém me cobrindo", declarou Túlio, dizendo-se identificado com a torcida alvinegra - é o jogador do time titular há mais tempo no clube. Para ele, o "amor à camisa" ainda não acabou totalmente e os jogadores, assim como os dirigentes e os clubes, têm de ser profissionais. "Mas ainda há espaço para a paixão", disse o jogador, lembrando que há dois meses os salários do Alvinegro não são pagos.