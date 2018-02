Túlio nega ida para o Guaratinguetá Pretendido pelo Guaratinguetá, que irá disputar o Campeonato Paulista da Série A2, o atacante Túlio (ex-Botafogo-RJ e Corinthians) deu fim às especulações de que estaria deixando o Volta Redonda-RJ, com quem tem contrato até abril de 2005, e se transferindo para o time do interior paulista. "Desconheço essa proposta. Estou feliz em Volta Redonda e surpreso com estrutura do Voltaço. No momento, só penso em fazer um bom Campeonato Carioca", desmentiu Túlio. Depois de contratar o técnico Ivo Secchi, a direção do Guaratinguetá busca reforços. Existe um acordo para que a empresa do atacante Romário, a RSM - Romário Sports e Marketing -, ceda alguns jogadores de uma lista de 40 disponíveis no momento.