Túlio perde pênaltis, mas elimina Atlético-GO Pelo menos no Campeonato Brasileiro da Série C, nem sempre dinheiro é o mais importante. Times que fizeram grandes investimentos na competição foram eliminados de forma precoce na competição. Em Ipatinga, os donos da casa, que fizeram uma forte equipe para a competição, contratando jogadores como o atacante Sérgio Alves e o zagueiro Nem, foram derrotados por 3 a 0 pelo modesto Rio Branco. No primeiro jogo, em Andradas, empate por 1 a 1. Mesma situação viveu o Atlético-GO. O time acreditou no atacante Túlio para ir longe na competição. Artilheiro da equipe e da competição, com seis gols, o Matador foi o principal responsável pela eliminação do time goiano. Depois de vencer o Ituiutaba-MG por 2 a 1 na primeira rodada, bastava um empate para se garantir na Série C, mas Túlio perdeu pênalti e o Atlético perdeu por 2 a 1. A decisão foi para a disputa de pênaltis e Túlio mais uma vez desperdiçou sua cobrança. Com 4 a 3 para os mineiros, o Atlético deu adeus ao campeonato. Confusão à vista - Pelo Grupo 48, o Americano vencia o Goytacaz por 1 a 0 até os cinco minutos do segundo tempo, quando alguns jogadores do adversário começaram a fazer o cai-cai em campo. Sem número suficiente de atletas, o árbitro encerrou a partida. A decisão da chave deve ir parar na Justiça, mas o Americano, time preferido do presidente da Federação Carioca de Futebol, Eduardo Viana, leva vantagem. Ainda esta semana o Tribunal deve decidir quem será o adversário do Confiança-SE. Na briga estão Operário-MS e Comercial-MS. Confira todos resultados de quarta-feira: Grupo 29 - Nacional-AM 0 x 0 Tuna Luso-PA (*) Grupo 31 - (*)Viana-MA 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA Grupo 32 - (*)Imperatriz-MA 2 x 1 Chapadinha-MA Grupo 33 - Flamengo-PI 1 x 1 Guarany-CE (*) Grupo 34 - (*)Itapipoca-CE 1 x 0 River-PI Grupo 35 - ABC-RN 0 X 0 ASA-AL (*) Grupo 36 - Treze-PB 2 x 1 Campinense-PB (*) Grupo 37 - (*)Botafogo-PB 2 X 2 CSA-AL Grupo 38 - (*)Sergipe-SE 3 X 0 Souza-PB Grupo 39 - Juazeiro-BA (1) 2 x 0 (4) Cene-MS (*) Grupo 41 - Cuiabá-MT (2)1 x 3(4) Palmas-TO Grupo 42 - Tocantinópolis-TO 3 x 2 Serc-MS (*) Grupo 43 - (*) CFZ-DF 3 X 0 Uberlândia-MG Grupo 44 - (*) Ituiutaba-MG 2 x 1 Atlético-GO Grupo 45 - (*) Bragantino-SP 2 x 0 Estrela do Norte-ES Grupo 46 - Ipatinga-MG 0 x 3 Rio Branco-MG (*) Grupo 47 - (*)Tupi-MG 2 x 1 Macaé-RJ Grupo 48 - Americano-RJ 1 x 0 Goytacaz-RJ Grupo 49 - (*) Cabofriense-RJ 0 x 0 Volta Redonda-RJ Grupo 50 - Friburguense-RJ 0 x 1 Olaria-RJ (*) Grupo 51 - Sertãozinho-SP 3 x 2 Santo André-SP (*) Grupo 52 - Atlético Sorocaba-SP 1 x 1 Botafogo-SP (*) Grupo 53 - Internacional-SP 1 x 0 União Bandeirante-PR (*) Grupo 55 - Caxias-SC 4 x 2 Pelotas-RS (*) Grupo 56 - (*)RS-RS 2 x 1 Ulbra-RS * Classificado para a terceira fase. Confira os novos grupos: Grupo 57 - Tuna Luso-PA x Atlético-RR/Rio Branco-AC Grupo 58 - Viana-MA x Imperatriz-MA Grupo 59 - Guarany-CE x Itapipoca-CE Grupo 60 - ASA-AL x Campinense-PB Grupo 61 - Botafogo-PB x Sergipe-SE Grupo 62 - Cene-MS x Comercial-MS/Operário-MS/Confiança-SE Grupo 63 - Palmas-TO x Serc-MS Grupo 64 - CFZ-DF x Ituiutaba-MG Grupo 65 - Bragantino-SP x Rio Branco-MG Grupo 66 - Tupi-MG x Americano-RJ/Goytacaz-RJ Grupo 67 - Cabofriense-RJ x Olaria-RJ Grupo 68 - Santo André-SP x Botafogo-SP Grupo 69 - União Bandeirante-PR x Ituano-SP/União Barbarense-SP Grupo 70 - Pelotas-RS x RS-RS.