Túlio quer mostrar a força do Botafogo O Botafogo é a equipe grande que precisa mostrar mais empenho no segundo turno do Campeonato Carioca. Afinal, o time nem sequer participou das semifinais da Taça Guanabara, perdendo a vaga para o Americano. No domingo, o adversário será o Fluminense. Para o volante Túlio, esta é a chance de dar a volta por cima. "Está na hora de confiarmos no nosso potencial. Não podemos ter medo de nenhum adversário. Precisamos mostrar a força do Botafogo", avisou o jogador. Túlio concorda que o Fluminense tem, no papel, um elenco melhor do que o Botafogo. Mas que, no campo, a coisa é diferente. "Temos que aproveitar a falta de entrosamento deles para vencer", disse.