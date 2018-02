Túlio recusa oferta e fica no Bota O volante Túlio recusou nesta quinta-feira uma boa proposta do Al-Sadd (Catar), onde iria atuar ao lado do atacante Romário. Ele não se seduziu pelos dólares árabes e optou por ficar no Brasil para defender o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Caso aceitasse a transferência, o jogador receberia US$ 25 mil por mês, além de US$ 100 mil de luvas por um período de seis meses. "A proposta era financeiramente tentadora, mas prefiro continuar no Botafogo. Ainda tenho muito a realizar no clube e não queria sair sem deixar uma boa impressão", disse Túlio. Essa não seria a primeira vez que o jogador atuaria no futebol árabe. Na temporada 2001/2002, ele jogou no Al Hilal (Árabia Saudita), onde chegou a ser campeão da Supercopa Árabe, da Copa da Ásia e da Copa do Rei.