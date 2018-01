Túlio renasce e volta a sonhar alto Com a irreverência de sempre, o atacante Túlio já tem planos muito mais ousados do que conquistar o título de campeão carioca pelo Volta Redonda. Após classificar a equipe do Sul Fluminense à decisão de domingo da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual, ele assegurou que ainda em 2005 pretende estar em um time da Série A do Campeonato Brasileiro e ser o artilheiro da competição. "Minha estrela sempre brilhou. Sempre fui predestinado a fazer sucesso", disse Túlio. "E estava obcecado a provar aos críticos que fui, sou e sempre serei um artilheiro." Aos 35 anos - completa 36 em junho -, Túlio garantiu que a idade é uma motivação e não um empecilho para exercer sua profissão. Tanto que apontou o atacante Romário, de 39 anos, como seu único oponente na disputa pela artilharia do Carioca de 2005. O atacante do Volta Redonda já marcou três vezes e está na vice-liderança da artilharia do Carioca, um gol atrás de Alex Alves, do Botafogo, e Sorato, do Madureira. Já Romário fez 2. "Para mim a idade tem efeito contrário porque fico cada vez mais jovem. E só vou parar no dia em que não tiver mais sonhos. E falta muito para isso", contou Túlio. "Acho que a briga vai ser com o Romário, como nos velhos tempos. Não tem pra ninguém." "Sou o líder espiritual, psicológico e ídolo deles. Aqui não tem ciúme, inveja. Só determinação e vontade. Todos se entregam de corpo e alma", revelou Túlio, ao comentar o grupo do Volta Redonda. Em seguida, desdenhou novamente dos críticos. "Cheguei aqui em setembro do ano passado e falei que seríamos campeões. Muita gente não acreditou e, agora, estamos aí!"