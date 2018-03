Túlio se recupera e reforça o Botafogo O volante Túlio, do Botafogo, assegurou que está recuperado da contusão na panturrilha direita, que o tirou da partida de domingo contra o Madureira, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador já conversou com o técnico Levir Culpi e deve ser escalado entre os titulares para o confronto contra o Gama, quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Não estou sentindo mais dores e, se o Levir quiser, poderei jogar normalmente na quarta-feira", disse Túlio. "Acho que a melhor forma de tentarmos amenizar a eliminação do Carioca será fazendo uma grande partida contra o Gama." Túlio afirmou que o objetivo do Botafogo será o de usar o regulamento e derrotar o Gama, em Brasília, por dois gols de diferença para eliminar o confronto de volta, no Rio. "Como estará jogando em casa, diante da sua torcida, o Gama deverá partir para cima e tentar matar o jogo. Temos de aproveitar os espaços que vão ser abertos e fazer uma boa diferença de gols."