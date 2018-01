Túlio vai jogar no futebol húngaro O atacante Túlio seguiu nesta quarta-feira para Budapeste, Hungria, onde assinará contrato, nesta sexta-feira, com o Upjest FC, da Primeira Divisão. A contratação de Túlio, que usará o camisa número 77 (a 7 já tem dono), até junho, faz parte do esforço de reestruturação do futebol húngaro. A Hungria já teve uma das melhores seleções do mundo, nos anos 50, em que se destacava o atacante Puskas.