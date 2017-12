Tuma depõe e teme por agressões O deputado estadual Romeu Tuma Júnior, do PPS, que também é conselheiro do Corinthians, esteve nesta segunda-feira à tarde na 36ª Delegacia de Polícia para depor contra o empresário Renato Duprat, intermediador da MSI com o clube, que teria lhe oferecido suborno de US$ 1 milhão para minimizar suas críticas à dobradinha e, quem sabe, passar a aceitar a parceria com a empresa nos moldes em que ela foi desenhada: com a palavra final em todas as decisões e negociações pertencendo a Kia Joorabchian. Na sexta-feira, o deputado estadual foi procurado pelo interlocutor Marcelo Squassoni, em nome de Duprat, como consta do inquérito. Ele teria oferecido o suborno nesta ocasião. Duprat, ao saber que Romeu Tuma Júnior procurou a polícia, veio à público para rebater as acusações e dizer que foi Tuma Júnior quem teria pedido a quantia em questão para ?desaparecer? do caso, abrindo caminho para a assinatura imediata da parceria coma empresa. "Apresentei uma fita da gravação da conversa que tivemos e alguns manuscritos do senhor Marcelo Squassoni, onde consta o valor de US$ 1 milhão que ele teria me oferecido", informou Tuma Júnior, após seu depoimento de 3h10 no 36º DP. Duprat ainda será ouvido no inquérito. O deputado estadual disse ainda ter entrado com processo contra Duprat por danos morais. "Minhas filhas estão sendo questionadas na escola. Todos perguntam quem é o verdadeiro bandido. Então agora, nós vamos provar isso", garantiu. Embora o delegado responsável pelo inquérito, Marcos Manfrin, não comente sobre o teor dos depoimentos tomados, Tuma Júnior afirmou que Marcelo Squassoni já teria confessado a tentativa de suborno a mando de Renato Duprat e do representante da MSI no Brasil, Kia Joorabchian. Sobre o envolvendo no passado de Squassoni com a família Tuma, o deputado estadual fez questão de frisar que o relacionamento profissional terminou há mais de dois anos. Squassoni foi secretário de Robson Tuma, irmão de Romeu Tuma Júnior. Chegou a ser vereador no Guarujá depois. "Eles foram espertos, pois mandaram alguém que eu conhecia para tentar me subornar. Não via Marcelo Squassoni há mais de dois anos", assegurou Tuma Júnior. Renato Duprat terá de se explicar no inquérito. Não há data marcada para ele depor. No sábado, ele teve de passar algumas horas detido na polícia, primeiro no 15º DP, depois no 18º, por dívidas trabalhistas. Ele era procurado para responder a processos em São José dos Campos. Até esta segunda-feira, o empresário continuava sustentando sua afirmação de que foi Romeu Tuma Júnior quem pediu dinheiro para sair do caso. O inquérito continuará investigando. Tuma Júnior demonstrou ainda preocupação com o fato de os conselheiros do Corinthians estarem confusos em relação ao episódio. Ele teme que o acerto seja aprovado, apesar de insinuar ter na manga do colete procedimentos que impeçam a definição nesta terça-feira. O deputado também teme por sua integridade física na reunião. No último encontro do Cori no Parque sobre o assunto, ele disse ter visto pessoas armadas no clube. "Não vou me expor e estarei precavido para contratempos nesse sentido, sobretudo após ter sofrido ameaça de morte", comentou.