Tuma quer CPI para investigar parceria Romeu Tuma Júnior, um dos principais opositores à parceria do Corinthians com a MSI, afirmou, hoje, que a empresa presidida pelo iraniano Kia Joorabchian também deve ser investigada, se a CPI do Futebol, pedida pelo deputado estadual no começo de seu mandato, em abril de 2003, for mesmo instalada em fevereiro do ano que vem. No comunicado enviado por sua assessoria a redações, é possível que os deputados continuem a se omitir da tarefa de fiscalizar temas importantes da sociedade". No contato com a Agência Estado, pelo celular, porém, o discurso do deputado foi bem mais otimista. De acordo com o parlamentar, a CPI já tem a simpatia dos líderes da casa. Além disso, entre as 40 propostas de CPIs que aguardam uma decisão favorável de apuração, a do Futebol está entre as cinco primeiras. "Além de ser uma das primeiras cronologicamente, o tema é relevante, porque trata de sonegação fiscal dos clubes ao Estado e da escravização de menores por parte de alguns empresários inescrupulosos. E agora existem essas suspeitas sobre a MSI", acrescenta o deputado estadual, que também é conselheiro do Corinthians. Tuma foi um dos principais responsáveis pelo revés sofrido pela parceria na reunião do Cori (Conselho de Orientação) e do Conselho Deliberativo do Corinthians, sexta-feira. O deputado levantou informações sigilosas sobre a empresa de Kia Joorabchian e assegura ter provas confirmando sua relação de capital com o bilionário Boris Berezowsky, chefe da máfia chechena. No entanto, Tuma faz questão de desmentir que esteja trabalhando no sentido de arregimentar força política para se candidatar à presidência do Corinthians nas próximas eleições, em janeiro de 2006. "Não sou candidato a nada. Apenas trabalho pela legalidade, como fazem todos os outros conselheiros corintianos que se opõem a essa parceria". O deputado está convencido de que a MSI não tem como atender às exigências feitas pelos conselheiros do clube, especialmente a que exige a identificação da origem do dinheiro que a empresa prometeu investir no Parque São Jorge. "Agora, cabe à MSI aceitar as condições impostas pelo Corinthians e mostrar aos conselheiros o contrato, antes da próxima reunião. Como uma das exigências refere-se à identificação da origem do dinheiro que viria para o clube, acredito que eles não aceitem isso. Então, será possível encerrar essa farsa de parceria de uma vez por todas." Na visão de Tuma Júnior, apesar de todas as suspeitas sobre a MSI, a dobradinha acabou se transformando num bem para o clube. "O presidente Dualib, indiretamente, por intermédio da parceria, conseguiu unir todo o clube. Na sexta-feira nasceu um novo Corinthians".