Tuma queria dinheiro, acusa Duprat O executivo Renato Duprat, responsável por intermediar o acordo entre o Corinthians e a MSI, discutirá a partir de segunda-feira uma ação legal contra o conselheiro Romeu Tuma Jr., que o acusou de tentativa de suborno. "Eu estou tranqüilo. Ele não conseguiu pegar o Kia Joorabchian e veio para cima de mim. A história do passaporte dele começou em Brasília, mas estava tudo em ordem. Então resolveram me atacar. Mas isso não vai dar certo". Duprat contou que ele teve um encontro nesta sexta-feira com Marcelo, que se apresentou como assessor e muito íntimo da família Tuma, no escritório de Francisco Audi, amigo pessoal de Renato, na Clodomiro Amazonas, no Itaim. "Em seguida, ele mostrou uma carteira de couro com um distintivo e disse: "O Romeu quer 1 milhão de dólares para ele parar de metralhar o contrato". Logo depois, Marcelo - que se segundo tem um sobrenome, aparentemente, italiano (Squassoni) - ligou para Romeu Tuma por celular e colocou Renato para conversar com Tuma. "Você é o Renato?" perguntou Tuma. Em seguida, o conselheiro reclamou que não estava conseguindo ter acesso ao contrato, mas apenas ao pré-contrato com a MSI. "Eu mostro o contrato para você. Mas primeiro preciso pedir autorização ao presidente Alberto Dualib". Renato Duprat também recusou-se a mandar o contrato por qualquer intermediário, dizendo que mostraria pessoalmente a Romeu Tuma, desde que Dualib permitisse. A ligação então foi cortada. Segundo Duprat, Francisco Audi assistiu toda a cena e será sua testemunha. "Quando acabou a conversa, o Audi me disse - isso é tão absurdo que parece brincadeira".