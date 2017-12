Tuma volta a atacar parceria corintiana Mesmo que a parceria com a Media Sports Investments (MSI) seja aprovada pelo Cori (Conselho de Orientação) e pelo Conselho Deliberativo, na reunião de sexta-feira à noite, no Parque São Jorge, o Corinthians ainda terá de enfrentar muitos problemas com os opositores ao acordo. O deputado Romeu Tuma Júnior, que também é conselheiro do clube, entrará com uma representação pedindo a abertura de um inquérito policial no sentido de se apurar as suspeitas de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e o envolvimento da MSI com o chefe da máfia chechena, o bilionário russo Boris Berezowsky, e até mesmo com o líder terrorista Osama Bin Laden. "Só não entro com o pedido de instauração do inquérito antes porque enquanto não for assinado o contrato, ainda não há o crime", explicou Romeu Tuma Júnior, que também é delegado da Polícia Federal. Romeu Tuma Júnior garantiu já ter em mãos documentos provando que as suspeitas são verdadeiras. Ele só não quer revelar as provas porque considera o momento inoportuno. O deputado revelou ter um dossiê completo sobre o caso. No programa Debate Bola, da TV Record, nesta quarta-feira, ele chegou a mostrar um desses documentos, comprovando o envolvimento da MSI com Osama Bin Laden. "Esse e todos os outros documentos que tenho em mãos (mostrou o pacote) serão entregue à Justiça. E tem mais: na reunião do Conselho, vou sugerir aos conselheiros que exijam o voto aberto, individual e assinado. Porque aquele que for favorável à parceria, terá de responder pelas leis cíveis, ou seja, terá de arcar com os próprios bens os eventuais prejuízos do Corinthians", afirmou Romeu Tuma Júnior. Entre as revelações do delegado, uma coloca em xeque o dinheiro que vier da parceria. Os US$ 20 milhões a título de luvas que o Corinthians receberá, assim que o contrato for assinado, podem ser repatriados para a Rússia de um momento para outro se ficar comprovado que sua origem é ilegal. "E aí, pouco importa se o dinheiro entrou pelo Banco Central ou não", acrescentou Romeu Tuma Júnior. "O que não podemos deixar é que mudem o nome do clube. De Corinthians Paulista para Lavanderia Corinthians." Romeu Tuma Júnior disse também que as pessoas que estão lutando pela parceria têm interesses pessoais no acordo. "Não estou blefando. Sou um deputado escolhido pelo povo, um policial de carreira e não iria colocar em risco a minha própria história se não tivesse provas", garantiu. O delegado contesta também a proposta feita pelo Corinthians pelo atacante Carlos Tevez, do Boca Juniors. De acordo com ele, o presidente Alberto Dualib não poderia colocar a sua assinatura num papel timbrado do clube, oferecendo U$ 18 milhões por um jogador. "Se ele tem todo esse dinheiro, por que não paga as dívidas do clube?" interrogou Tuma. "Ou será que o dinheiro é da MSI? E se for, será que já existe um contrato assinado antes da aprovação do Conselho Deliberativo? Por que eles (a MSI) iriam oferecer U$ 18 milhões do Corinthians antecipadamente? Se o contrato não for aceito pelo Conselho? Essas são as perguntas que o Dualib já deveria ter respondido. Mas, como sempre, ele se omite", disse Romeu Tuma Júnior. O Corinthians não quer se manifestar em relação às ameaças de Romeu Tuma Júnior. O médico Jorge Kalil, que chegou a se reunir com o delegado, há duas semanas, está convencido de que a parceria com a MSI é a única saída para tirar o clube do caos financeiro. E o ex-vice-presidente de esportes terrestres, Andres Sanches, que tanto trabalhou pelo acordo, resumiu: "A parceria não tem mais volta. Só falta assinar".