Tumor afasta goleiro do La Coruña Francisco Molina, até recentemente goleiro titular do La Coruña, terá de passar por tratamento de quimioterapia para cuidar de tumor nos testículos. O jogador, de 32 anos, decidiu afastar-se do futebol e voltará para Valência, sua cidade de origem e onde mora a maior parte de sua família. Augusto Lendoiro, presidente do Deportivo, garantiu que o clube dará ?assistência total? ao atleta, até que supere a doença.