Tumulto agita treino do Corinthians O momento tenso vivido pelo Corinthians, que corre risco de rebaixamento à Série A-2 do Campeonato Paulista, culminou nesta quinta-feira em um princípio de tumulto durante o treino realizado pela equipe, no Parque Ecológico do Tietê. Segundo a Rádio Jovem Pan, o meia Renato, que se recupera de uma cirurgia no púbis, discutiu com alguns torcedores que assistiam as atividades do time e foi preciso a intervenção do diretor de futebol Rivellino e do jogador Rogério para acalmar os ânimos. O Corinthians enfrenta a Portuguesa Santista, domingo, e precisa vencer ou torcer para um triunfo do São Paulo sobre o Juventus para escapar do descenso.