Tumulto deixa 5 mortos em estádio no Irã Um tumulto ocorrido na saída do estádio Azadi, em Teerã, após a partida entre Irã e Japão na sexta-feira, válida pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006, ocasionou na morte de cinco pessoas, informou neste sábado a agência estatal de notícias Irna. As mortes teriam acontecido no momento em que 100 mil torcedores deixavam o local. Todas as vítimas foram pisoteadas. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, outras cinco em estado grave, e 86 ônibus foram danificados. As autoridades iranianas investigam o caso. O Irã venceu o jogo por 2 a 1.