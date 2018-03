Tumulto em estádio deixa 30 feridos Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas neste sábado após um tumulto nas arquibancadas de um estádio no distrito de Haifam, em Jerusalém, informou a agência de notícias EFE. O público que acompanhava o empate entre o Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv em 2 a 2 iniciou o empurra-empurra depois dos organizadores anunciarem aos torcedores que os portões de acesso ao campo seriam abertos no final da partida. O jogo foi paralisado aos 42 minutos do segundo tempo. Dois feridos foram levados ao hospital Maimónides em estado grave. O acidente aconteceu 48 horas depois da tragédia em um salão de festas, em Jerusalém, durante um casamento. O piso desabou e deixou 23 mortos e mais de 300 feridos.